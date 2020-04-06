苹果将量产透明防护面罩 每周百万枚供医护抗疫

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（法新社旧金山5日电） 科技巨擘苹果公司（Apple）今天宣布，即将于每周生产百万片透明面罩，给对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行疫情的医护人员使用。

苹果执行长库克（Tim Cook）今天在推特（Twitter）张贴影片表示，苹果已从世界各地取得2000万片医疗用口罩，来帮助因应全球口罩短缺危机。

除此之外，他还表示，苹果也自行设计透明防护面罩，且已在苹果位于美国与中国的工厂量产。

库克说：「我们计划在本周结束以前出货逾百万枚（透明面罩）。」

他说，初期将把面罩分送至美国各地，但苹果希望可以「迅速扩及」其他国家。

美国媒体TechCrunch报导，根据库克说法，首批面罩本周稍早已送抵位于加州圣克拉拉谷（Santa Clara Valley）的凯萨（Kaiser）医疗机构。

继时尚精品品牌普拉达（Prada）等数个全球企业应需求改造生产线来制作防护装备后，苹果也跟进。

美国疫情严峻，医院设备短缺，总统川普上个月援用国防生产法下达行政命令，强制要求汽车制造商通用汽车公司（General Motors）生产对治疗2019冠状病毒疾病患者至关重要的呼吸器。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP