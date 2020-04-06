重灾国现疫情缓和迹象 亚股收红

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（法新社香港6日电） 由于部分2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重灾国的死亡病例增速减缓，提振抗疫希望，亚洲股市今天多收红。

2019冠状病毒疾病持续横扫全世界并夺走人命，至今全球确诊已逾125万例，近7万人死亡。但欧洲传出死亡人数增速放缓的消息，令股市大为振奋。

义大利回报的单日死亡人数来到两周内最少，西班牙官员也说死亡人数连3天下滑，法国通报的单日死亡人数亦为一周新低。

与此同时，南韩的新增确诊病例已降至6周来最少，澳洲新增病例也持续降低。美国总统川普称美国出现疫情稳定迹象，不过美国确诊数已超过33万5000例，高居各国之首。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师史垂克兰（Tapas Strickland）表示：「市场现在会把焦点转向解除封锁之道，关注可把限制措施解除到哪种程度，才不会有引爆第2波感染潮的风险。」

史帝弗尼可拉斯公司（Stifel Nicolaus & Co.）首席经济学家皮耶格萨（Lindsey Piegza）则告诉彭博电视（Bloomberg TV），她抱持希望这波危机能被控制下来，美国经济「4月底、5月初前」可能就会有起色。

东京、雪梨、马尼拉、雅加达股市今天收涨逾4%。

首尔股市上扬3.85%，新加坡股市涨3.4%，香港股市走扬2.21%，台北股市上涨1.61%。上海股市今天休市。

© 2020 AFP