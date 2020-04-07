半年内恐逾11万死 巴西圣保罗州延长封锁

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（法新社圣保罗6日电） 巴西的圣保罗州是拉丁美洲2019冠状病毒疾病疫情最严重的地区之一，预估未来6个月内可能有11万1000人死亡，因此将要求民众待在家中的措施延长2周。

圣保罗州政府表示，这项官方预测看来可能让巴西成为全球疫情最严重的国家之一。

根据法新社统计，全球因2019冠状病毒疾病（COVID-19）丧命的人数，已经达到7万之谱。

工业中心圣保罗州是拉丁美洲最早出现2019冠状病毒疾病病例的地方，目前有4620人染病、275人死亡。

圣保罗州州长多利亚（Joao Doria）在3月24日下令关闭非必须的商业活动，并建议民众留在家中；他表示，现行控制疫情的措施需要再实施两周，否则情况将变得更糟。

他在记者会中说：「假如我们再看到人们上街，或有不必要的聚会，就会有更具约束力的措施。」

他表示，警方已获授权，在必要情况下，得以武力驱散群众。

圣保罗州公共卫生研究机构负责人柯瓦斯（Dimas Covas）表示，假如没有限制措施，圣保罗州在接下来6个月间，将有27万人死亡。圣保罗州的首府即同名的巨型城市圣保罗。

目前巴西是拉丁美洲国家中，受新型冠状病毒袭击最严重的国家，已有超过1万2000个确诊病例，553人因此丧命。

卫生专家警告，接受筛检的人数偏低，意味实际染病人数可能更多。

圣保罗州约有4600万人口，规模与整个西班牙相当，这里的确诊人数、疫情造成的死亡人数，都比巴西其他州要多。

柯瓦斯表示，圣保罗州本周可能面临新增1300人死亡的情况。

多利亚曾为了抑制疫情的措施，与极右翼巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）公开冲突。波索纳洛声称，不必为了所谓「小流感」就破坏经济。（译者：李晋纬/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP