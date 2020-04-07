启动逾13兆元抗疫纾困 欧盟财长料达协议

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（法新社布鲁塞尔6日电） 消息人士今天透露，欧洲联盟成员国即将通过一项经济纾困方案，以协助受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创的成员国，但方案内容未达义大利和西班牙要求的纾困程度。

法新社报导，欧盟财长明天将举行视讯会议，会中料通过经济纾困方案，动用欧元区4100亿欧元（约新台币13兆3917亿美元）资金。

不过，由于北部富有的国家与南部债台高筑的国家仍存重大歧见，预料财长会议将搁置「冠状病毒债券」（Coronabonds）提案。

疫情重灾区义大利、法国与西班牙寻求德国、奥地利和荷兰的支持，希望利用共同债务工具，来缓和疫情带来的经济冲击。

但北部国家保守派政治人物担心，此一计画意味最后要分担所有国家的主权债券，由他们的纳税人来为南欧买单。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）今天重申德国立场，主张启动欧洲稳定机制（European Stability Mechanism，ESM）纾困资金，来协助有需要的国家。但她未提到共同发债的问题。

梅克尔也欢迎欧洲央行祭出7500亿欧元振兴方案，以避免经济大灾难发生。（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP