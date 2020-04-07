注射新冠肺炎痊愈者血浆 两韩国年长病患康复

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（法新社首尔7日电） 研究人员今天表示，两名感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的韩国年长患者，接受康复者血浆注射治疗后皆已康复，为全球防疫工作带来些微曙光。

科学家已指出血浆疗法的潜在益处，也就是将痊愈者具有抗体的血浆注射到重症患者身上，有助于患者对抗病毒。

自疫情于去年12月从中国爆发以来，已经造成全球超过7万5000人丧命，而世界各国药厂正竞相研发疫苗和相关疗法。

其中一名康复患者为没有慢性疾病的71岁男子，一开始曾接受疟疾药物治疗，也接上针对严重肺炎的呼吸器，但在接受一名20多岁痊愈患者的血浆及类固醇治疗后，病情才好转。

研究人员指出，另一名患者为67岁妇人，同样对起初的疟疾药物、HIV药物和氧气治疗毫无起色，但在接受血浆治疗和注射类固醇后，便逐渐康复。

韩国首尔塞布兰斯医院（Severance Hospital）一名医师表示，血浆疗法可能成为「无法从抗病毒药物获益的病危患者的另类治疗」。这两名年长患者就是在这间医院接受治疗。

然而医师也说，仍需大规模临床试验才能证明这项疗法的有效性。（译者：吴升鸿/核稿：刘学源）

© 2020 AFP