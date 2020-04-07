美威州最高院推翻州长命令 裁决7日照办总统初选

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（法新社华盛顿6日电） 美国中西部威斯康辛州的州长以2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情为由，尝试在最后一刻延后明天总统大选初选。但威州最高法院今天出手阻挡，裁决应如期办理初选。

威斯康辛州最高法院今天以4票对2票，推翻民主党籍州长艾佛斯（Tony Evers）的行政命令。

艾佛斯原本尝试把初选延至6月，理由为选务人员和投票民众可能遭受病毒威胁。他在下达把现场投票延至6月9日的命令时说：「我无法昧着良心作壁上观。」

但威州参众议会的共和党籍领袖，向威州最高院提出法律挑战，主张州长不能单方面更动初选日期。

4名保守派法官支持推翻州长命令，两名自由派法官支持维持命令。

目前美国已有15个州和1个属地因为疫情延后总统大选初选，但威斯康辛州初选仍将在卫生疑虑中登场。

在威斯康辛州民主党初选之战，前副总统拜登（Joe Biden）的声势胜过佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）。拜登在党内初选的整体声势也领先群伦。

78岁的桑德斯呼吁威州延后初选。77岁的拜登则说交由地方官员决定。

威斯康辛州最高院作此裁决，明天选举场面可能一片混乱。现在投票所和选务人员不足，选民也可能不愿踏出家门前往现场投票。

© 2020 AFP