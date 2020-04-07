英国餐饮业转型外送服务 盼摆脱疫情影响

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（法新社伦敦6日电） 2019冠状病毒疾病重创全球经济，英国多家咖啡厅、酒吧和餐厅为了生存，纷纷加入外送服务行列，转型成「行动」蔬果商。

位于东伦敦哈克尼区（Hackney）的素食餐厅Love Shack在官网上指出，「值此严峻时期，我们必须找出新方法，让餐厅继续存活。」

为了不让库存食品��蹋掉，这家餐厅如今开始将食材运送至当地人家。

他们在社群媒体Instagram打趣发文表示：「以前是餐厅，现在意外成了蔬果商。某种程度上，我们已经变成蔬食店并提供外送服务。」

社区超市Mercato Metropolitano发言人塞文（Nezahat Sevim）告诉法新社，转型是「不可避免的商业改变」。

疫情爆发之前，顾客会到超市餐车购买餐点，并在公共大桌子用餐；如今，「由于商店和网路上很难买到食物」，这家超市不仅将餐点运送给「忠实社区」会员，也为新顾客提供这类服务。

义式餐厅Nonna Tonda在Instagram发文写道：「假如超市办不到，我们可以！我们能将新鲜的面食和酱汁送到府上。」

这类刚开始时的孤立个别措施，迅速大行其道，名为「在地伦敦采购」（Shop local London）的专页本周在Instagram开张，页面刊登从小贩餐车到大卖场等各类餐饮业者所提供的服务，自从许多餐厅关闭以来，这些商家流失主要客群。

© 2020 AFP