英外相拉布暂代首相 拥空手道黑带还爱拳击

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（法新社伦敦6日电） 英国首相强生感染2019冠状病毒疾病，今天转入加护病房，由外相拉布代理职务。拉布身为首席大臣，地位相当于强生副手。

强生于3月27日宣布自己感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），当时首相办公室就表示，若首相无法履行职务，将由拉布（Dominic Raab）代理，但当时很少人认为会有这一天，因为强生本人和首相办公室不断宣称强生的症状很轻微。

但当强生于5日晚间入院，24小时后转入加护病房，拉布看起来已准备在可预见的未来接掌政务。

拉布是英国脱离欧盟过程中最显眼的人物之一，他在前首相梅伊（Theresa May）任内担任脱欧大臣，才做了4个月就于2018年11月请辞，因为他认为梅伊在与布鲁塞尔洽谈的脱欧协议中做出太多让步。

强生成为保守党领袖，并于梅伊请辞后，于去年7月接任首相，拉布立刻被延揽入阁，成为外相兼首席大臣，意味他的地位在其他部长之上，实际上相当于副首相。

46岁的拉布拥有牛津大学及剑桥大学法学学位，曾有意争取首相职位，在梅伊辞职后与强生竞争保守党领袖的角色。

拉布经常表现出好斗的样子，他拥有空手道黑带段位，还热爱拳击。（译者：曾依璇/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP