MLB老虎先生卡林辞世 享寿85岁

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（法新社底特律6日电） 生涯22年都效力于底特律老虎的美国职棒大联盟MLB传奇球星「老虎先生」卡林（Al Kaline）今天辞世，享寿85岁。

「底特律自由报」（Detroit Free Press）报导，卡林家族友人证实，卡林在密西根州的家中过世，但死因不得而知。老虎队发出声明致哀，赞扬卡林是棒球史上最卓越、战绩最辉煌的球员之一，但也未透露死因。

生涯22年都在老虎度过，而获得「老虎先生」绰号的卡林，生涯共击出3007支安打，有399发全垒打，18次获选参加明星赛，10度获得金手套奖殊荣。

卡林在巴尔的摩出生，18岁加入老虎，他1953年高中毕业后就上大联盟，生涯不曾被下放小联盟。

卡林1955年以3成40打击率夺得美国联盟打击王时才20岁，是继1907年的柯布（Ty Cobb）后，第一个拿下大联盟打击王的20岁选手。

老虎1980年将卡林的6号球衣退休，同年，在他首度具获选资格时，就成功入主名人堂。

卡林1974年退休后，持续为老虎贡献，加入了球队的电视转播团队。

他2002年被任命为老虎特别助理，任期直到2020年。

© 2020 AFP