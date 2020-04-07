NBA因疫情暂停 复赛时间5月前不会决定

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（法新社洛杉矶6日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）使美国职篮NBA停赛，总裁席佛（Adam Silver）今天表示，复赛时间至少在5月前不会决定。

席佛在NBA推特（Twitter）上的直播访问中说：「基本上，我过去一周都告诉同事，我们只能接受，至少在4月，我们不会做出任何决定。」

他补充说：「且我认为这不一定表示5月1日将会有（决定）。」

犹他爵士中锋戈贝尔（Rudy Gobert）3月11日成为NBA首名确诊感染2019冠状病毒疾病的球员，NBA当晚随即停赛，成为第一个赛季喊卡的美国主要职业运动联盟。

NBA例行赛原订4月15日结束，季后赛原订4月18日展开，总冠军赛则在6月进行。

由于对疫情将如何持续传播，及何时获得控制的不确定性依然存在，席佛表示，尚未决定是要打完例行赛，还是直接进行季后赛。

席佛指出，不论如何，一旦比赛可以恢复进行，任何作法都可能列入考虑。

席佛表示，NBA仍在考虑，在「闭门打」的情况下恢复比赛，地点可以是在NBA原本的场馆、训练场地，或选定单一地点进行锦标赛形式的季后赛。

有报导曾提及，NBA考虑在拉斯维加斯进行这样的比赛。

© 2020 AFP