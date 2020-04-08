严守封锁令 复活节逾越节改以远端庆祝

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（法新社巴黎8日电） 受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击，为避免群聚造成疫情扩散，天主教徒今年不得不透过电视转播或社群媒体庆祝复活节，犹太教徒也必须在家里度过今年的逾越节。

逾越节是犹太教徒的重大节庆，原本从今天至16日将有一系列活动，但他们被严令留在家中，避免感染COVID-19。

法国犹太教首席拉比柯西亚（Haim Korsia）表示：「被禁足的逾越节，代表的是安全的逾越节。」他也说，就算保持距离，信仰上还是可以团结一心，「别让你的亲人受到感染」。

但还有个问题浮上台面，这些传统活动是否能以现代化的方式取代？耶路撒冷的14名拉比决定以视讯方式举行逾越节，以避免年长者染疫，但以色列首席拉比组织委员会（Chief Rabbinate Council）认为，此举等同在「玷污」这项宗教节日。

而在拥有欧洲最大犹太教社群的法国，思想较为开明的拉比则提议举办「数位」逾越节家宴论坛，让信众可以藉此沟通、讨论相关事项。

天主教徒在复活节前的圣周（Holy Week）活动一般都在密闭室内进行，无疑也将因防疫禁令受限。梵蒂冈也不例外，教宗方济各（Pope Francis）5日在杳无人烟的圣伯多禄大教堂（Saint Peter's Basilica）庆祝棕枝主日（Palm Sunday）。

方济各在圣伯多禄广场（Saint Peter's Square）宣读「致全城与全球」（Urbi et Orbi）文告时，信众也将只能透过萤幕观看，无法亲身参与。

在许多以天主教为主的国家，电视与网路取代了过往会在圣周出现的大批人潮，西班牙塞维亚总主教宫的大型转播预计将吸引数以万计的观众，法国的天主教电视台则将转播位于法国西南部的露德（Lourdes）圣母朝圣地。

复活节落于4月19日的东正教也受到影响，俄罗斯正教会一开始表示地方政府无权关闭教堂，但俄罗斯东正教主教长祈伟义（Patriarch Kirill）在3月底改口要信众疫情期间在家祷告。（译者：廖禹扬/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP