怪兽级风暴哈罗德逼近斐济 威力略减仍危险

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（法新社斐济首都苏瓦8日电） 热带气旋哈罗德（Harold）在席卷南太平洋索罗门群岛和万那杜并留下满目疮痍后，今天朝斐济逼近。

预报指出，哈罗德威力夜里稍有减弱，从强度最大的5级风暴降为4级，但仍以最大阵风时速240公里冲击斐济。

官方气象服务NaDraki表示，哈罗德目前位于斐济最大岛维提岛（Viti Levu）南方外海，但路径比原先预期更靠近陆地。

NaDraki表示，虽然哈罗德威力减弱，但仍「相当危险」，呼吁岛上南部居民就近在教堂、学校或其他坚固的建筑物里避难。

NaDraki警告，哈罗德的强度足以导致财产和基础建设遭到破坏，甚至造成人员严重伤亡。

首都苏瓦（Suva）居民表示，当地已经出现强风和大雨，预估风暴威力今天稍后会到达颠峰。

哈罗德上周在索罗门群岛夺走27人生命后，昨天横扫万那杜，该国第2大城卢干维尔（Luganville）多半遭到摧毁。

万那杜红十字会（Red Cross Vanuatu）秘书长德盖扬德（Jacqueline de Gaillande）表示，由于受灾最严重的北部省分通讯依然中断，因此尚无法了解当地受灾情况。

她告诉法新社：「国家灾害管理局（NDMO）执行了一些空中调查，但他们昨天深夜才返回，因此我们还不清楚调查结果。」

万那杜2015年遭5级强烈热带气旋帕姆（Pam）侵袭，首都维拉港（Port Vila）被夷为平地，国际发动大规模援助行动。

但这个贫穷的太平洋岛国为努力维持全球少数2019 冠状病毒疾病（COVID-19）零确诊地区之一，目前呈对外关闭状态。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP