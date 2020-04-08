环境恶劣拥挤不堪 海地监狱犹如疫情定时炸弹

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（法新社太子港7日电） 加勒比海国家海地已通报25起2019冠状病毒疾病确诊病例，1人不治。境内拥挤不堪，环境恶劣的监狱，令社运人士与官员担心，从抗疫角度来看，监狱系统犹如疫情的定时炸弹。

海地监狱污秽不堪，有些牢房原本设计容纳20人，却会塞进多达80人，有的甚至没有窗户，受刑人连出外呼吸新鲜空气都不可得。

这个美洲最贫穷国家的监狱系统一团混乱，从2016 年新建的女子监狱，到随着时间演变成为长期拘留处而非短期关押地的省级监狱都有，而它们的共同点就是都过度拥挤。

海地有1万1300人身陷囹圄，其中大部分都还在等待审判，有时候一等就是好几年，在人权人士眼中，他们所处的环境跟折磨没有两样。

全国人权捍卫网络（National Human Rights Defense Network, RNDDH）的奥古斯特（Marie Rosy Auguste Ducena）表示：「如果你用每名受刑人4.5平方公尺的规定来看，海地监狱牢房每个房间容纳10到20 人。」

奥古斯特表示：「但这些牢房却关押多达80人，你就能想像人们必须忍受的过度拥挤程度。」

「牢房照明也非常差，通风不良，所以囚犯们都变得非常虚弱。」

现在，随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）席卷全球，甚至连富裕如美国都苦于难让囚犯安全，海地现在得和时间赛跑，在疫情大举来袭、在这个加勒比海国家蔓延之前，先减少监狱人口。

© 2020 AFP