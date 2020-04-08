美国非裔中镖死亡率较高 与贫穷相关潜在健康状况相关

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（法新社华盛顿7日电） 新型冠状病毒不长眼，但美国部分州的数据却显示，在这波疫情中非裔美国人死亡率比较高。

专家表示，非裔美国人受到和贫穷相关潜在健康状况的严重影响，而且往往不易获得筛检和医疗照护的管道。

美国公共卫生局长亚当斯（Jerome Adams）今天告诉哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）:「我们知道非裔罹患糖尿病、心脏病和肺部疾病的可能性比较高。」

而这些慢性病又与贫穷和结构性种族主义有关，可能导致更严重形式的2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

本身是非裔的亚当斯，不但有高血压，还有气喘毛病。他说：「我是在贫穷环境下长大的非裔美国人缩影。」

「因此，我和许许多多的非裔美国人都是2019冠状病毒疾病的高危险群。」

芝加哥的染疫死亡病例68%来自非裔，而非裔仅占芝加哥人口30%。市长莱特夫特（Lori Lightfoot ）在疫情简报会上表示：「这个数字令人吃惊。」

这种趋势也在北卡罗来纳州、路易斯安那州、密西根州、威斯康辛州和首都华盛顿特区上演。

美国公共卫生学会（American Public Health Association）执行总监班杰明（Georges Benjamin）指出，这项议题也和社会阶级有关，非裔美国人的工作性质往往和民生必需相关，因此容易暴露在感染风险中。非裔美国人多半要面对人群，像是公车司机，较多在护理之家或杂货店工作，以及较多非裔美国人是搭乘大众运输工具上班。

非裔美国人在医疗系统面临的既定偏见也可能让这项议题更为复杂。

加州大学河滨分校（University of California, Riverside）流行病学家布朗（Brandon Brown）说：「就跟生了其他的疾病或疼痛一样，非裔美国人不太可能让医疗人员相信他们的症状，这是因为内隐偏见的关系。 」（译者：刘淑琴/核稿：严思祺）

© 2020 AFP