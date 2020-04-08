美威州疫情期间照办初选 选民冒风险大排长龙投票

广告 继续浏览后续

（法新社密尔瓦基7日电） 美国威斯康辛州今天照常举行总统初选，与全州实施的禁足令相抵触，并无视在疫情期间举行投票引发的疑虑。外界担忧数以千计戴着口罩的选民与选务人员将暴露于冠状病毒中。

在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情高峰期间举行总统初选，让威州成为2020民主党总统初选选战中，最令人不安、最混乱的一站：队伍长到不见尽头，大多投票所不开放投票，选务人员也纷纷穿上防护衣。

这场初选由前副总统拜登（Joe Biden）与左派联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）一较高下，民主党人士曾试图延期举行，但遭州级法院推翻。

联邦最高法院也介入，禁止将初选扩大至邮寄投票。邮寄投票的做法可让更多民众不必亲自前往投票站，就能投票。

威斯康辛州州等级和联邦等级的最高法院，都由保守派占多数。

威斯康辛州不跟进其他15州延后举行初选，让许多当地民众陷入两难，被迫在甘冒染疫风险外出行使投票权，和为自身安全留守家中之间做出痛苦的决定。

在密尔瓦基市，由于选务人员短缺，选民的投票选项大幅缩减。

人口60万的密尔瓦基市通常约有180个投票地点，但疫情期间缩减至5个，且为遵守政府社交距离规范，5 个投票所全都大排长龙。

威斯康辛州主要选务官员沃尔夫（Meagan Wolfe）呼吁选民在投票所「谨慎小心、保持耐心」。她在声明中说：「如果你生病了，且仍需要在这一天投票，有路边得来速式投票点供您投票。」

密尔瓦基一处投票站，选务人员规划了几条路线，让一些民众在车内投票。

在政府防疫措施和投票站大多关闭双重影响下，密尔瓦基的投票等待时间拉长。河滨大学附属高级中学（Riverside University High School）的排队人龙长达好几公尺，等待时间超过1个小时。

一名排队投票的女子高举纸牌标语，上头写着：「这实在是太荒唐了。」

3个月前，没有人想像得到会出现这种景象，甚至有选务官员身穿防护衣执行公务。

威州有超过2500人确诊2019冠状病毒疾病，死亡病例累计92例。美国全境死亡总数则超过1万2700例。

总统川普敦促选民保持安全，同时批评民主党籍州长艾佛斯（Tony Evers）制造混乱，似乎忘了是保守党法院推翻艾佛斯在延后举行初选和实施邮寄投票的请求。

疫情也掀起11月总统大选选民亲自投票上的疑虑。

民主党人士欲寻求联邦政府提供更多经费，以确保各州都能扩增缺席投票选项，但遭川普狠酸一番，说邮寄投票会导致舞弊，但没有提出证据。

川普在白宫向记者表示：「舞弊案例层出不穷，这是很可怕的事。」但他随后承认，先前的佛罗里达州共和党初选上，他自己就是使用缺席投票制投票。

© 2020 AFP