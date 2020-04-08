英相强生染疫待加护病房第3天 情况稳定

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（法新社伦敦8日电） 英国首相强生（Boris Johnson）日前感染冠状病毒而在5日住院，6日晚间转至加护病房，今天是他待在加护病房的第3天。有媒体报导指出，目前强生的情况稳定，不需要仰赖呼吸器。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）不仅侵袭英国政府核心，且在英国让超过5万5000人确诊，近6200人不治。

英国卫生部副大臣阿格（Edward Argar）向天空新闻网（Sky News）表示：「我知道首相的情况稳定，他觉得很舒服，且精神很好。」

阿格还说，强生曾接受供氧治疗，但不需要仰赖呼吸器。

「泰晤士报」（The Times）报导，强生的持续高烧已经消退。「每日电讯报」（Daily Telegraph）则报导，强生正接受英国一名杰出的肺科医生治疗。

媒体呼吁英国人关心病中的强生，同时英国为了阻止冠状病毒疫情蔓延所下达的禁足令，已经进入第3周。

「太阳报」（The Sun）的头版写着「他一直为你工作…现在在家里为他祈祷吧」。「每日电讯报」则写：「波瑞斯（强生）会挺过去的」。

强生已经要求英国外相拉布（Dominic Raab）代理必要职务，拉布稍早称强生为「斗士」，还说他短期内就会回来，带领大家度过这个危机。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP