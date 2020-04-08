荷兰不妥协 欧元区财长纾困磋商触礁

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（法新社布鲁塞尔8日电） 欧洲联盟（EU）财政部长会议在荷兰不肯就纾困条件让步下，今天仍未能针对协助成员国因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击的纾困方案达成协议。

欧元集团（Eurogroup）主席沈德诺（Mario Centeno）说：「经过16小时的讨论，我们接近达成协议，但还没。我要求会议暂停，（我们）明天将继续。」

由于义大利和西班牙坚持纾困方案不能有任何附带条件，这场财长视讯会议已从昨天开到今天。在气氛紧绷下，会议将格外敏感的成立团结基金议题搁置。按照提案，这类基金的财源将来自欧元区成员国在金融市场联合发行债券。

这个暂称为「冠状病毒债券」（coronabond）的提案，遭到德国和荷兰的坚决反对。欧元区财长同意将提案交由本月稍晚将举行的欧盟领袖峰会来决定。

德国阵营坚持，欧洲任何纾困方案应只动用欧元区现有的4100亿欧元（约新台币）纾困基金，并继续观察欧洲央行（ECB）的大规模货币刺激措施效果如何。

消息人士告诉法新社，会议卡在如何运用欧洲稳定机制（European Stability Mechanism ）资金来协助需要帮助的欧洲国家。荷兰坚称，如果不承诺进行改革，就不能获得金援。

荷兰财政部长胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）在推特发文表示：「鉴于目前危机，我们不得不破例让欧洲稳定机制可无条件用来支付医疗用途。但若要用来支持长期经济，我们认为附带特定经济条件是合理的。」

一名欧盟外交官透露：「会议开到最后，荷兰在条件方面做出过分要求。他们态度非常强硬，如果不是荷兰，我们可能会达成协议。」（译者：刘淑琴/核稿：张正芊）

© 2020 AFP