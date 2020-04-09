亚马逊雨林深处也难逃 巴西亚诺马米部落首例染疫

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（法新社巴西利亚9日电） 巴西今天表示，亚诺马米族（Yanomami）原住民传出首起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，这个族群生活在偏远的亚马逊雨林深处，对许多外来疾病不具免疫力。

巴西卫生部长曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）在记者会上说：「我们今天证实有一名亚诺马米族人感染（这种病毒），令人非常忧心。」

「我们必须对原住民社区抱持更加谨慎的态度，尤其是与外界接触甚少的族群。」

巴西官员说，染疫的15岁少年已住进北部罗赖马州（Roraima）首府博阿维斯塔（Boa Vista）的一间医院，在加护病房接受治疗。

巴西「环球日报」报导，巴西迄今通报至少7起原住民确诊病例，首例是一名科卡马族（Kokama）的20岁女性，她一周前检出对新型冠状病毒呈阳性反应。

巴西境内估计有80万名原住民，分属300多个族群。以脸部彩绘和复杂穿孔闻名的亚诺马米族人口约2万7000人。

20世纪中期前，亚诺马米族人基本与外界隔绝，麻疹和疟疾等疾病在1970年代重创这个族群。

生活在亚马逊雨林的原住民对外来疾病特别没有抵抗力，因为他们不曾接触外界许多已经催生出抗体的疾病。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP