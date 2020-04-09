伊拉克情报局长哈德米获任命为新总理

广告 继续浏览后续

（法新社巴格达9日电） 伊拉克国家情报局局长哈德米（Mustafa Kadhemi）今天获总统沙雷（Barham Saleh）任命为新任总理。53岁的哈德米与美国和伊朗都有交往。

哈德米是今年第3位被指定担任总理的人选，他为人务实又圆滑，而且和华盛顿与德黑兰的关系可以协助他带领伊拉克度过多重危机。

哈德米与美国长期密切交往，政治消息来源称，哈德米近几个月来也很努力强化与伊朗的关系。

这场总理任命典礼吸引各方政要出席，意味这名神秘的情报头头广获支持。

哈德米1967年出生于巴格达，在伊拉克研读法律，之后为躲避前伊拉克独裁者海珊（Saddam Hussein）的压迫统治前往欧洲，并担任记者。

报导称，过去一周举行一连串政治会议，寻求就哈德米的任命达成共识，他因而获得各方支持。

伊朗圣城部队（Quds Force）指挥官卡阿尼（Esmail Qaani）也出席前述政治会议。自从美国1月出动无人机攻击巴格达杀死前圣城部队指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani）后，卡阿尼取而代之。

德黑兰当局对伊拉克有重要的政治与军事影响力，伊朗的首肯对于伊拉克总理任命来说相当必要。

哈德米有30天的时间向329名国会议员提出他的内阁阵容，以进行信任投票。

哈德米在伊拉克充满挑战之际晋升总理角色，伊拉克现正面临国际油价崩盘引发的预算危机，以及2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的扩散。

© 2020 AFP