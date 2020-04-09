伊朗疫情虽好转 最高领袖吁民众斋月待在家抗疫

广告 继续浏览后续

（法新社德黑兰9日电） 伊朗卫生部今天说，伊朗新增117起死亡病例，累计死亡人数来到4110人，但确诊数呈下滑趋势。尽管疫情似有转好，但最高领袖哈米尼仍呼吁民众斋月待在家祷告就好。

伊朗卫生部发言人贾汉普尔（Kianoush Jahanpour）说，最新数据显示，伊朗2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增确诊病例出现下滑趋势。

贾汉普尔在电视转播的记者会上表示，可以清楚看到伊朗新增确诊病例数下滑，伊朗今天新增1634起确诊病例，累计确诊病例达6万6220起。他并称赞伊朗民众遵守抗疫指引。

根据官方数据，伊朗在2月19日宣布首起确诊病例，迄今是中东疫情最惨重的国家。但国外揣测伊朗真正确诊与死亡病例数可能更高。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天呼吁伊朗人在穆斯林斋戒月待在家祷告就好，以协助遏止武汉肺炎疫情扩散。

由于4月下旬将进入斋戒月，哈米尼要求伊朗人在斋戒月期间避免参加集体祷告之类的大型聚会。

哈米尼在电视转播的演说中表示，斋戒月期间的公众聚会，像是祷告和讲道今年都没有了，但即使只有一个人也不能忽视礼拜、祈祷与保持谦卑。（译者：陈家伦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP