全球COVID-19逾8.6万人不治 破146万确诊

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（法新社巴黎8日电） 法新社汇整的官方纪录显示，截至格林威治标准时间今天19时（台湾晚间9日凌晨3时），全球感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）官方确认死亡人数增至8万6289例。

自中国去年12月首度传出疫情以来，全球192个国家及地区总计已有逾146万9920起确诊病例。在这些病例中，至少28万300人被认为已经康复。

上述纪录是根据法新社汇集各国当局及世界卫生组织（WHO）公布的数据，可能只反映实际感染总数的一部分。许多国家只检测需要住院的病例。

自格林威治时间昨天19时起算，全球新增6221人染疫不治、7万2738人确诊。其中又以美国增加的死亡人数1808人最多，英国938人次之。西班牙新增死亡757人、义大利再添542人丧命。

义大利于2月底通报死亡首例，目前已累计1万7669人死亡、13万9422人确诊感染。

西班牙死亡病例攀升至1万4555起，累计确诊感染14万6690例。

美国境内不治人数达1万3829例居全球第3，但全美确诊感染案例达40万4352例，高居全球确诊之冠。

法国已通报累计1万869死以及11万2950起确诊感染病例。英国以7097死、6万733人确诊紧追在后。

中国不含香港及澳门，迄今已通报3333起死亡及8万1802起确诊病例，有7万7279人治愈。

自格林威治时间昨天19时起算，安地卡及巴布达（Antigua and Barbuda）、巴贝多（Barbados）、贝里斯、马尔他、美属维京群岛都出现不治首例。

到目前为止，欧洲累计确诊77万2592例，6万1118死；美国和加拿大累计确诊42万3535例，1万4285死；亚洲累计确诊12万5864例，4409死；中东累计确诊8万9003例，4238死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊4万671例，1612死；非洲累计确诊1万1119例，571死；大洋洲累计确诊7138例，56死。

© 2020 AFP