升空不见家人相送 太空人怨疫情影响

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（法新社哈萨克共和国阿拉木图9日电） 美俄两国3名太空人今天搭乘太空船发射升空，前往国际太空站。但受到冠状病毒旅行限制影响，往常会出现的亲友欢送场面都取消，太空人坦承受到影响。

俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）太空人伊凡尼辛（Anatoly Ivanishin）和瓦格纳（Ivan Vagner）以及美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人凯西迪（Chris Cassidy），在格林威治时间8时5分从哈萨克的俄罗斯贝康诺太空发射场（Baikonur Cosmodrome）发射升空。

根据美国国家航空暨太空总署电视台（NASA TV）报导，机组人员成功进入轨道前，告诉地面控制中心，他们「感觉很好」。预估他们将在格林威治时间14时15分和国际太空站（ISS）对接。

发射前的程序因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）而改变，以往即将升空的机组人员在和家人及朋友挥手道别前，都会面对一大堆媒体的提问。

受到冠状病毒引发的旅行限制影响，媒体提问或和亲友道别的场面这次都没有出现。但机组人员在8日的记者会上已回应记者透过电子邮件提出的问题。

现年50岁的太空人凯西迪承认，家人无法前来贝康诺太空发射场看他们升空飞往国际太空站，对他们造成影响。

不过，凯西迪说：「我们了解全世界都受到同样危机的影响。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP