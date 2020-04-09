疫情作祟 WTO：今年全球贸易恐剧降高达1/3

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（法新社日内瓦8日电） 世界贸易组织（WTO）今天指出，冠状病毒疫情可能导致今年全球贸易剧降13%到32%。并警告「我们此生当中」最严重的经济衰退可能即将浮现。

WTO秘书长阿兹维多（Roberto Azevedo）在日内瓦进行线上简报，他告诉媒体说，疫情将全球经济与国际贸易完全搅翻了。

他说，WTO预测「2020年全球各地区贸易将大幅下降，基本上经济所有领域都是如此」。

WTO坦承，疫情所导致的经济危机，最后将呈现何种局面，仍存重大的不确定性。

根据法新社，目前为止全球有超过140万人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），近8万3000人病亡。

WTO提出两种合理推测情况，情况演变取决于疫情能否迅速控制，以及政府措施是否到位以遏止灾情。

阿兹维多说：「从乐观面看，我们的经济学家认为，今年全球商品贸易量将比去年下滑13%。」

阿兹维多表示，如果疫情相对快速获得控制，加上因应措施正确且到位，则全球贸易与生产最快在2021年会反弹到接近疫情前的轨道水准。

但他警告，若疫情未获控制，各国政府也未通力合作，未能执行有效因应政策，贸易与生产可能会削减32%，甚至更多。

WTO表示，北美洲与亚洲可能受创最严重，出口分别剧减40%、36%；欧洲与南美洲则可能下降逾30%。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP