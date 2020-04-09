疫情高峰将至油国减产有望 亚股多收红

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（法新社香港9日电） 全球投资人认为疫情高峰将至，乐观看法吸引买盘卡位，促使华尔街股市收红，加上主要产油国商议原油大量减产有望，双重利多助阵下，亚洲股市今天多数上涨。

尽管全球有8万多人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），但确诊人数增速在下滑，投资人认为绑死全球经济的防疫封城措施有望放松，激励股市上涨。

与此同时，美国民主党与共和党国会议员准备携手合作，正讨论进一步对那些在疫情中苦苦挣扎的企业祭出规模可能达5000亿美元（新台币约15兆元）的刺激措施。

疫情的乐观徵兆让华尔街股市受惠，并再度带动亚股走高。

另一方面，俄罗斯表示准备大幅减产，激起主要产油国准备达成协议、提振能源市场的希望。

香港、新加坡、首尔股市各收涨逾1%，雪梨股市大涨逾3%，曼谷股市小涨0.39%。

上海股市小涨0.4%，但东京股市勉强维持平盘，而台北、威灵顿股市小跌。

日经平均指数收平，报19345.77点；香港恒生指数收涨1.4%，报24300.33点；上海证券交易所综合股价指数小涨0.4%，报2825.95点。（译者：陈家伦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP