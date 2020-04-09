监督团体点名阿塞德政府 叙利亚内战使用化武

广告 继续浏览后续

（法新社海牙8日电） 全球化学武器监督团体今天首度明确指责叙利亚发动化武攻击，点名叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）的空军在2017年3度使用沙林（sarin）神经毒剂与氯气。

调查结果来自禁止化学武器组织（Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW）设立的新调查小组所提第一份报告。这个调查小组目的是确认叙利亚持续9年内战中发动化武攻击的凶手。

报告发布后，西方国家和人权团体谴责叙利亚。报告将送交联合国等机构，决定是否采取任何后续行动。

调查发现，叙利亚战斗机2017年3月于北部的拉塔米奈村（Lataminah）投下沙林神经毒剂，一架军用直升机也在这个村庄投下一枚装满氯气的桶装炸弹。

禁止化学武器组织说，调查小组「得出的结论是，有合理的理由相信，2017年在拉塔米奈村使用化学武器沙林神经毒剂以及使用氯气的凶手...是属于叙利亚空军人员」。

禁止化学武器组织说，这个新设的调查和鉴定小组（IIT）无法确定确切的指挥炼，但攻击命令必定来自高级指挥官。

鉴定小组协调人员拉柏德（Santiago Onate-Laborde）说：「只有在叙利亚军事指挥部上级下令的基础上，才会发生这种战略性的攻击。」

拉柏德在声明中说：「尽管权力可以下放，责任却不能。最终，调查和鉴定小组无法找出其他任何合理的解释。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP