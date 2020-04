监督团体点名阿塞德政府 叙利亚内战使用化武

广告 继续浏览后续

(法新社海牙8日电) 全球化学武器监督团体今天首度明确指责叙利亚发动化武攻击,点名叙利亚总统阿塞德(Bashar al-Assad)的空军在2017年3度使用沙林(sarin)神经毒剂与氯气。

调查结果来自禁止化学武器组织(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW)设立的新调查小组所提第一份报告。这个调查小组目的是确认叙利亚持续9年内战中发动化武攻击的凶手。

报告发布后,西方国家和人权团体谴责叙利亚。报告将送交联合国等机构,决定是否采取任何后续行动。

调查发现,叙利亚战斗机2017年3月于北部的拉塔米奈村(Lataminah)投下沙林神经毒剂,一架军用直升机也在这个村庄投下一枚装满氯气的桶装炸弹。

禁止化学武器组织说,调查小组「得出的结论是,有合理的理由相信,2017年在拉塔米奈村使用化学武器沙林神经毒剂以及使用氯气的凶手...是属于叙利亚空军人员」。

禁止化学武器组织说,这个新设的调查和鉴定小组(IIT)无法确定确切的指挥炼,但攻击命令必定来自高级指挥官。

鉴定小组协调人员拉柏德(Santiago Onate-Laborde)说:「只有在叙利亚军事指挥部上级下令的基础上,才会发生这种战略性的攻击。」

拉柏德在声明中说:「尽管权力可以下放,责任却不能。最终,调查和鉴定小组无法找出其他任何合理的解释。」(译者:林沂锋/核稿:林治平)

© 2020 AFP