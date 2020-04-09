联合国安理会将开会寻求合作对抗疫情

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（法新社纽约联合国总部9日电） 联合国安全理事会（UNSC）经历数周意见分歧，终于将在今天首度针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情开会讨论。先前僵局主要肇因美国和中国间的角力。

联合国安理会10个非常任理事国当中，以德国为首的9国受够安理会迟未对这场全球空前危机采取行动，而在上周要求召开闭门视讯会议讨论如何因应疫情。

外交官员表示，各方磋商正朝向正确方向前进，华府不再坚持联合国（UN）的文书将2019冠状病毒疾病称为来自中国的病毒，因北京曾对此表达愤怒。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）预料将把会议焦点放在如何对抗疫情、维持联合国的和平任务，以及如何促进安理会5个常任理事国和其他非常任理事国之间的团结。

目前有2项提案待会议讨论。其一是北非国家突尼西亚代表所有非常任理事国提出，内容据悉呼吁安理会采取「团结合作的紧急国际行动，以缓和2019冠状病毒疾病疫情冲击」，并要求全球战事立即基于人道理由停火。这份决议草案从3月30日开始研拟，至今尚未安排何时表决。

另一项议案是法国提出，主要呼应古特瑞斯3月主张，呼吁全球基于人道理由暂停所有敌对行动，以对抗疫情。然而，这项提案至今只有常任理事国参与，来自非常任理事国的外交官透露，这种情况「令人备感挫折」。

联合国安理会延迟召开会议，除了因英国首相强生（Boris Johnson）感染2019冠状病毒疾病住院，中国也以缺乏明确议程为由对开会持保留态度。

非政府组织（NGO）「国际危机组织」（International Crisis Group）专家高文（Richard Gowen）指出：「有必要承认，10个非常任理事国之所以会合作，主要是5个常任理事国的坏榜样促成。」

他说，数名非常任理事国的工作人员「竭力在安理会赢得席次」，但「中国和美国争斗不休，令他们震惊」，这阻碍安理会「针对我们这个时代的巨大危机达成共识」。

联合国安理会若要通过任何决议，必须获得15个理事国至少9国同意，且5个常任理事国不能有任何国家否决。

© 2020 AFP