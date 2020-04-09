芬兰发现 向中国购买口罩不合医用标准

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（法新社赫尔辛基8日电） 芬兰政府今天承认，向中国购买的200多万片外科手术用和防护型口罩证明并不适宜医院使用。

法新社报导，芬兰卫生与社会事务部长佩科宁（Aino-Kaisa Pekonen）7日在推特放了一张照片，显示芬兰订购200万片外科手术用口罩和23万片防护型口罩的首批货物已由芬兰航空公司（Finnair）飞机运抵赫尔辛基机场，还说使用前会先「检查测试」。

但芬兰官员8日发现，这些口罩并不合乎在医疗环境中防御冠状病毒的使用标准。

卫生部常务秘书法希拉（Kirsi Varhila）在记者会表示：「这当然有点令我们失望。」

然而她说，这些口罩还是可能用于居家照护设施，以及照护者到府探视时使用。

芬兰物资准备业务主管官员洛内马（Tomi Lounema）在记者会指出，由于中国口罩市场「极其混乱」，其他向中国购买设备的欧洲国家也遇到类似问题。

洛内马说：「价格一直上涨，必须迅速订购且预先付款。」

「商业风险非常高。」

最近几周，西班牙、荷兰、土耳其和澳洲都已退还向中国购买的口罩，中国政府对此暗示这些国家在购买前并未「进行复查」。

芬兰政府未披露购买口罩的金额，但今天宣布将再提列6亿欧元用来购买防护型设备，作为对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）41亿欧元纾困资金的一环。

芬兰政府昨天表示，已安排3家国内企业开始日产20万片口罩，预定本月底开始生产。

官员表示，芬兰目前每天需求约500万片外科手术用口罩和5万片防护型口罩，部分区域已警告供应量不足。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP