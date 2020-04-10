法国奢侈品大亨皮诺特 放弃部分酬劳抗疫

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（法新社巴黎10日电） 法国时尚名牌古驰和巴黎世家的母公司开云集团今天表示，董事长兼执行长皮诺特同意放弃4月1日至今年底的1/4固定薪水和2020年浮动报酬。

旗下有古驰（Gucci）、圣罗兰（Saint Laurent）、巴黎世家（Balenciaga）和宝缇嘉（Bottega Veneta）等精品品牌的开云集团（Kering）表示，这是根据「2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情目前的状况，以及疫情对经济活动的影响」做此决定。

去年全球经济成长因为美中贸易战放慢，奢侈品业却大体上没有受到冲击，今年许多国家政府为了抗疫，要求非必要商店关门，严重影响奢侈品业的生意。

皮诺特（Francois-Henri Pinault）从2017年至今，每年固定薪水为120万欧元（约新台币3912万元）。

非固定报酬则是依公司绩效而有所浮动，去年皮诺特估计能拿到94.7万欧元浮动报酬，2018年则是190万欧元。

开云集团上个月表示，预期今年头3个月销售会减少13%到14%，因为当时主要市场中国实施大规模封城，现在封锁令则已经松绑。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2020 AFP