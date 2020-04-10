联准会再祭大规模刺激施 亚股收高

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（法新社香港10日电） 为缓和疫情对美国经济的冲击，美国联邦准备理事会昨天再度祭出大规模刺激措施，消息激励华尔街股市终场劲扬，亚洲股市今天大多追随美股涨势，以红盘作收，但多国股市休市。

联准会（Fed）先前已将基准利率调降至趋近零，并示意无上限收购资产；昨天又宣布规模上看2兆3000亿美元的贷款计画详情，金援美国各州、城市与中小企业。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）已在全球造成超过9万4000人死亡，疫情也重创经济，引发各国政府和央行紧急祭出规模空前的纾困措施。

乐天证券（Rakuten Securities）首席全球策略师香川睦（Mutsumi Kagawa）指出，市场仍处于「（对疫情）悲观和乐观人士之间的拉锯战」；当股价走跌，乐观人士「不会想错失逢低买进的难得机会」。

受到美股昨天收高刺激，东京股市今天收盘上涨0.8%，首尔股市收高1.3%，台北股市收涨0.4%，曼谷股市收高1.5%。

不过，上海股市今天收跌1%。尽管全球第二大经济体中国已放宽封城措施，经济活动恢复仍需一段时间，投资人持续评估疫情对中国经济带来的影响。

香港、雪梨、威灵顿、新加坡、孟买、雅加达和马尼拉股市今天则休市。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP