魔术强森盼NBA复赛 认为球员能适应闭门比赛

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（法新社洛杉矶9日电） 美国职篮NBA前传奇球星魔术强森今天表示，NBA若恢复本赛季比赛，势必在无球迷观赛的情况下开打，他认为球员不会有问题适应这样的出赛环境，仍愿意搭机飞到空荡的球场较劲。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在美国大流行，导致体育娱乐活动停摆。曾任NBA洛杉矶湖人队总裁的魔术强森（Magic Johnson）却见到一线希望。他告诉美国有线电视新闻网（CNN），球员只要打过一场闭门比赛，就能适应球场没有观众。

魔术强森也是美国职棒大联盟MLB洛杉矶道奇队的股东之一。他表示：「假如NBA在现场无球迷的情况下复赛，球员只要打过一场这种比赛，就能调适心态。」

魔术强森说：「我们全都有在游乐场打球的丰富经验。即使现场没球迷，我们也能随时开打。所以，相信我，篮球员可以适应。」

魔术强森还表示，如果职业运动开始恢复比赛，将帮助美国疗愈疫情带来的伤痛。这场浩劫已在全球夺走9万5000多条人命，包括1万6600名美国人和500多名加拿大人。「我们需要体育，尤其是现在这样的时刻。」

不过，60岁的魔术强森强调，唯有确保所有人安全的情况下，才能恢复体育赛事。

他说，除非美国疫情已经稳定，且球员能获得适当筛检，否则NBA不应复赛。「适当时机将到来。（NBA）总裁席佛（Adam Silver）替联盟尽了很大努力。」（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP