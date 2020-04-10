COVID-19疫情当前 气旋为南太岛国再添疾病威胁

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（法新社东加王国努瓜娄发10日电） 有关当局今天警告，热带气旋哈罗德（Harold）重创南太平洋4个岛国，恐带来疾病威胁。而2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延烧，早已使各国医疗资源负担加重。

当地官员表示，这场风暴造成29人失去性命、数千人无家可归后，各国需要早日修复环境，尽早恢复原状，以防爆发疟疾和登革热等疾病。

7天之内，哈罗德从一级气旋增强到强度最大的五级超级风暴，横扫索罗门群岛、万那杜、斐济和东加王国。

岛上房屋和农作物遭摧毁，农园被蹂躏，街道上堆满包含数艘破船在内的破碎杂物，满目疮痍。

万那杜国会议员塞瑞迈亚（Matai Seremaiah）表示，第2大城卢干维尔（Luganville）有两人在风暴中丧命，这场风暴摧毁了70%建筑物，当地迫切需要干净的水源和安置住所。

塞瑞迈亚告诉纽西兰广播电台（Radio New Zealand）：「假如我们不清理院子，就会开始吸引蚊子，接下来就会出现疟疾或登革热。」

2019冠状病毒疾病疫情延烧，让救灾行动变得复杂。万那杜不愿开放其国际边界，试图维持自己作为全球少数未传病例的国家之一。

斐济目前有15人感染2019冠状病毒疾病，总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）表示，冠状病毒疫情和气旋，让「我们的经济和人民从今年开始遭受两波重击」。

© 2020 AFP