MLB因疫情停赛无损球队价值 洋基逾1500亿最贵

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（法新社洛杉矶9日电） 富比世今天公布数据，MLB球队价值不受2019冠状病毒疾病停赛影响，几乎全面上涨，最「贵」的是价值高达50亿美元（约新台币1517.75亿元）的洋基。

财经杂志「富比世」（Forbes）估算，2019年美国职棒大联盟（MLB）30支球队中，有28队的市值提升。

纽约洋基再次雄霸榜首，球队总值上涨9%，达到50亿美元之谱。

富比世统计，职业美式足球联盟（NFL）的达拉斯牛仔值55亿美元，是全球所有职业运动中，唯一价值高过洋基的球队。

富比世预测，先前强劲的获利，将「有助于抵销延赛造成的任何（价值）下滑」。

由于卫生当局敦促保持社交距离以减缓2019冠状病毒疾病（COVID-19）蔓延，MLB决定将2020年赛季延后开打。MLB本季例行赛原订3月26日展开。

富比世表示，疫情爆发前，MLB的获利达到历史新高，这要归功于花在球员身上的开销持平，且每支球队平均收入增加1600万美元。

富比世估计，洋基在2019年创造了6.83亿美元的收入。

富比世表示，洛杉矶道奇价值达34亿美元，在最值钱球队排行榜上名列第2名，收入同样位居第2多。

波士顿红袜价值33亿美元排在第3，之后依序是值32亿美元的芝加哥小熊；值31亿美元的旧金山巨人；值24亿美元的纽约大都会；值22亿美元的圣路易红雀；值20亿美元的费城费城人。

MLB球队中，仅匹兹堡海盗和迈阿密马林鱼的价值下跌，其中海盗下跌1%、马林鱼下跌2%。

根据富比世计算，马林鱼的价值为9.8亿美元，是唯一价值未冲过10亿美元的球队。

© 2020 AFP