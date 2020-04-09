WHO忽视台湾示警 美国批评

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（法新社华盛顿9日电） 美国今天指控世界卫生组织（WHO）政治挂帅，无视台湾对中国爆发疫情的警告，WHO太过于顺从中国。

美国总统川普先前扬言搁置美国对WHO的捐助，炮轰WHO偏袒中国。关于此事，美国国务院细说分明，指出WHO针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）太慢发出警讯，太过于顺从中国，并质疑WHO为何不探究台湾提供的线索。

国务院一名发言人说，美国对于台湾的资讯被拒于全球卫生界之外深感不安，这点反映在WHO于2020年1月14日声明指出，没有人传人的迹象。

她批评WHO从2016年起拒绝给予台湾观察员地位，「WHO再次选择将政治置于公共卫生之上」，WHO的行为已「牺牲时间与性命」。

副总统陈建仁接受英国金融时报访问时指出，台湾早在去年12月31日即警告WHO，2019冠状病毒疾病会人传人，台湾的医生从中国同事听说武汉当地医护人员身体不适，但WHO并未采取行动证实此一发现。

WHO秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天表示遭到种族歧视言论等人身攻击，并点名指责台湾。台湾已要求谭德塞道歉。

© 2020 AFP