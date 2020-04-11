中国助非洲抗疫受赞扬 广州非侨却不满受歧视

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（法新社北京11日综合外电报导）中国大力协助非洲抗疫受到爱戴，但境内非洲侨民却发出不满之声，原因是在中国加紧防范2019冠状病毒疾病境外移入病例下，广州的非洲侨民感觉受到歧视，有人因此在桥下睡了4天，以乞丐自喻。

中国宣称已大致控制了2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，但近来广州爆发与奈及利亚侨民有关的群聚感染病例，使这些非侨遭到当地居民与防疫官员涉嫌歧视对待。

广州当局称，至少有8名确诊民众曾待过有「小非洲」之称的广州市越秀区，其中5人是奈及利亚公民。报导指他们违反强制隔离规定，到过8家餐厅和其他公共场所，连累近2000人必须接受检测或隔离，因此瞬间引发众怒。

广州证实，截至9日当地已有114起境外移入病例，其中16名病患是非洲人，其余则是海外归国的中国公民。这导致非洲人在中国成为被怀疑、不信任与歧视的目标。

若干非洲侨民向法新社表示，他们从住处被强制赶出，要入住旅馆和饭店也遭到拒绝。

日前从住处被赶出的24岁乌干达交换生马赛亚斯（Tony Mathias）说：「我在桥下睡了4天，没吃东西。我到处买不到东西吃，没有店铺或餐厅要做我的生意。我们就好像是流落街头的乞丐。」

中国外交部9日承认，中国人民对非洲侨民「有些误解」。外交部发言人赵立坚说：「中国政府对所有外国在华（中国）人员一视同仁，将敦促相关方面改善工作机制和方法。」

北京当局本周对18个非洲国家捐赠医疗用品，这种抗疫行动在非洲各国大受欢迎，与广州的非洲侨民不满形成了对比。

媒体「中非项目」总编辑奥兰德（Eric Olander）说：「中国对非洲交往是中央政府的事，但对外侨执法却是地方层级的事。」

奥兰德表示：「这就说明了为什么会有不一致现象存在，即我们在对非洲交往方面听到了比较乐观的讯息，但非洲在华商人、学生和其他侨民却遭遇了与日俱增的日常生活难题。」（译者：陈家伦/核稿：张佑之）

© 2020 AFP