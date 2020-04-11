土耳其93岁嬷染疫治疗10天出院 医护士气大振

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（法新社伊斯坦堡11日电） 93岁的土耳其老奶奶甘度兹（Alye Gunduz）感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），治疗10天后康复，在医师和护理师的欢送下出院。

鉴于2019冠状病毒疾病死亡病例多为年长者，甘度兹的康复为伊斯坦堡塞拉帕萨医学院（Cerrahpasa Medical Faculty）医院的医护人员带来一些希望，他们正奋力对抗这波构成严重威胁的疫情。

一名医师告诉法新社：「这让人燃起希望，因为大多时候，这个年纪又有慢性病的患者无法康复，因为他们是COVID-19最高危险群。」

「这名93岁的妇人可以平安健康地走出加护病房，对我们所有人和其他同年龄层的染疫患者来说是鼓舞人心的消息。」

院方表示，所有医护人员都很拚命，抗疫如作战。

据报导，来自土耳其东南部巴特曼市（Batman）的甘度兹务农，患有高血压，3月31日送医时，主诉有高烧和胃痛症状，经过治疗，昨天顺利出院。

她在孙子的协助下表示：「我希望每个人都能早日康复。」

土耳其昨天新增4747起确诊病例、98人不治，双双创下单日新高纪录，累计确诊4万7029例、1006人病故，疫情严重程度已进入全球前10名。

目前已知土耳其有1名医师死亡，另有超过600名医护人员染疫。

土耳其最大城市伊斯坦堡约有1500万人口，是全国疫情最严重的地方，全国6成以上病例都出现在此地。

© 2020 AFP