珍古德：疫情大流行肇因于人类不尊重动物

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（法新社巴黎11日电） 世界知名环保斗士、英国灵长类动物学家珍古德（Jane Goodall）表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行是人类漠视大自然和不尊重动物所造成。

珍古德以在非洲的开创性研究揭开黑猩猩的习性闻名于世。她呼吁全世界从过去错误中学习，以防止未来的灾难。

她的新纪录片「珍古德：希望」（Jane Goodall：The Hope）将于「国家地理杂志」（National Geographic）频道播出。86岁的她在播出前的视讯会议上强调，人人都能促成改变。

珍古德指出：「是我们对大自然的忽视，以及我们对应该共享这个星球的动物不尊重，才会造成这次疫情大流行，很久以前就有人如此预言。」

她指出，例如，人类破坏森林，以致森林中不同种类的动物被迫靠近彼此，因此疾病从一种动物传染给另一种动物，第二种动物由于被迫更近距离接触人类，所以最有可能将疾病传染给人类。

她表示，人类猎捕动物为食，在非洲市场或在亚洲尤其是中国的野味肉品市场贩售，加上人类的集约化农场将全球数十亿动物残忍地挤在一起，造就了病毒从动物身上跨物种传染给人类的条件。

珍古德说：「中国暂时关闭野味活体市场是件好事，我们希望能永久关闭，并且希望其他亚洲国家也能仿效。但在非洲停止贩售野味相当困难，因为有许多人赖此维生。」

© 2020 AFP