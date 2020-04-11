疫情入侵亚马逊雨林 巴西原民男孩殒命

广告 继续浏览后续

（法新社巴西利亚10日电） 巴西当局今天表示，一名亚诺马米族原住民男孩在感染2019冠状病毒疾病后逝世。这很令人忧心，因为一般认为，这个亚马逊雨林部落的人对疾病的抵抗力很弱。

官员表示，这名15岁男孩是第一个被诊断出染上2019冠状病毒疾病（COVID-19）的亚诺马米族人（Yanomami），他一周前住进罗赖马州（Roraima）首府博阿维斯塔（Boa Vista）一间医院，在加护病房接受治疗。

巴西卫生部在声明中表示，这名男孩于9日晚间死于严重的呼吸系统并发症。

亚马逊雨林中的原住民族远离尘世，族人对外来疾病的抵抗力特别弱。一个亚诺马米族人权组织表示，这名男孩开始出现2019冠状病毒疾病症状后，与「许多」其他原住民有过接触。

巴西胡卡拉亚诺马米协会（Hutukara Yanomami Association）将男孩的死归咎于「医疗照护匮乏」，并表示，从他出现呼吸道症状而首度就医起，超过两周未获恰当诊断。

协会表示，死去的男孩生前努力学习，想在原住民保留地当老师。

协会呼吁当局追踪亚诺马米人，并帮助他们筛检、进行自我隔离；另敦促政府打击在原住民土地上非法采金矿的矿工，因为据信这些人是传染病毒的祸首。

亚诺马米族的特色是脸部彩绘及繁复的脸部穿孔，目前约有2万7000名族人。

亚诺马米族直到20世纪中期之前，都与外界没有联系。1970年代，麻疹及疟疾等疾病重创了这个族群。（译者：李晋纬/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP