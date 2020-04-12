疫情冲击复活节 耶城圣墓教堂关闭

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（法新社耶路撒冷12日电） 受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，位于耶路撒冷的圣墓教堂在复活节期间大门紧闭，但今天仍有少数神职人员到此庆祝复活节。

为遏止疫情蔓延，位于耶路撒冷旧城区中心的圣墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）与其他文化遗址暂停开放，这座位于耶稣被认为遭处死及复活之处的教堂，至少已有一个世纪没有在复活节期间关闭。

耶路撒冷拉丁礼宗座署理皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）说：「复活节是属于生命的时刻。」他在以色列安全部队的密切注视下抵达教堂。

他进入教堂前表示：「虽然到处都是死亡的徵象，但只要有人出于爱他人的心付出生命，生命最终会获胜。」

少数信徒聚集在圣墓教堂中庭，一名穿着纯白长袍的男子在教堂紧闭的门前祷告。

圣墓在基督教被视为最神圣的地方，通常在复活节周末都会吸引成千上万信徒来敬拜。但以色列已通报近1万1000例确诊，当局下令实施严格社交距离措施后，位于东耶路撒冷的旧城区宛如鬼城。

以色列在1967年的六日战争（Six-Day War）占领东耶路撒冷，随后并吞，但此举并未获国际社会承认。

© 2020 AFP