英国传奇赛车手莫斯病逝

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（法新社伦敦12日电） 英国传奇赛车手莫斯（Stirling Moss）的妻子苏西（Susie Moss）今天宣布，莫斯已病逝，享寿90岁。英国媒体报导，莫斯的死因与胸腔感染有关。

苏西告诉英国联合社（Press Association）：「再跑一圈都嫌太多。他（莫斯）已阖上了眼睛。」

虽然莫斯从未得过一级方程式（Formula One，简称F1）世界冠军，但他拿过4次亚军和3次季军。

英国媒体报导，莫斯的死因与他胸腔遭感染有关。2016年12月，莫斯在新加坡胸腔遭感染，两年后便宣告淡出公开活动。

目前尚无迹象显示，莫斯的死与2019冠状病毒疾病（COVID-19）有关。

莫斯1948年展开他总计14年的赛车手职涯，期间他参加过529场赛事，赢得212场赛事冠军，包含义大利千里大赛车（Mille Miglia）公路赛。莫斯曾在千里大赛车赛事刷新赛道最速纪录。

在F1系列赛事中，莫斯曾赢过16次「大奖赛」冠军。他于1955年英国利物浦（Liverpool）举行的大奖赛中，拿下生涯首座大奖赛冠军，成为第一位在这项赛事夺冠的英国人。

© 2020 AFP