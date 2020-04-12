邮轮逾百人染疫滞留乌拉圭 澳洲接回澳纽客

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（法新社墨尔本12日电） 滞留南美洲乌拉圭2周的邮轮「莫提默号」，船上有超过100人感染冠状病毒。澳洲官员表示，已出动包机接运船上100多名澳洲和纽西兰人，今天返抵墨尔本。

法新社摄影记者目击，一架没有记号的包机早上抵达墨尔本土拉马林机场（Tullamarine Airport），载有莫提默号（Greg Mortimer）邮轮上约110名乘客。

一小群纽西兰人立刻转乘另一架包机飞往奥克兰（Auckland）。

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）证实包机安全抵达，她推文表示：「感谢所有参与者，这是一项非常复杂的任务。」

包机接回的这些澳纽游客有些采检呈阴性，但也有的确诊染病。维多利亚州卫生局表示，确诊和出现症状的澳洲游客将送墨尔本市医院治疗，其他的人将送到一家旅馆隔离14天。

莫提默号上大多是老年人的217名游客中，有128人确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19），在乌拉圭和澳洲政府达成协议将澳纽人士带回家前，莫提默号一度无法停靠乌国首都蒙狄维欧（Montevideo）港。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP