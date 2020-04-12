金正恩胞妹再度崛起 回任北韩政治局候补委员

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（法新社首尔12日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩主要决策机构劳动党中央政治局昨天进行常务委员会改组，北韩领导人金正恩的胞妹金与正再次成为候补委员，证实她的政治地位攀升。

报导表示，这场会议由金正恩主持，会中决定这次任命。

金与正长期是金正恩核心幕僚之一。分析师指出，金与正之前被解除候补委员身分，据信发生在金正恩与美国总统川普去年于河内召开第2次峰会触礁后。

脱北者出身的首尔研究人员安灿一（Ahn Chan-il，译音）表示：「金与正近来在北韩政治位阶攀升，这次复位是其中一例。」

金与正曾在2018年代表兄长出席在南韩平昌举行的冬季奥运，双方交流当时促使朝鲜半岛上分裂的两韩外交关系迅速暖化。此外，在金正恩与川普或南韩总统文在寅会面时，镜头也多次捕捉到金与正在旁陪伴身影。

不过直到今年3月，金与正才首次开始以自身名义发表具直接政治意涵的文章。分析师认为，这凸显她在北韩政治圈的重要地位。

在金与正发表文章之前，她才被任命为劳动党中央委员会第一副部长，这也是她目前在北韩当局担任的正式职位。

今年1月被任命为北韩外务相的李善权，也在这次中央政治局会议中选为候补委员。（译者：廖禹扬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP