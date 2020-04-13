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（法新社香港13日电） 尽管全球对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情的努力展现初步成果迹象，但投资人对支撑油价的国际减产协议消息持谨慎态度，亚洲股市今天大多数收跌。

由沙乌地阿拉伯主导的石油输出国家组织（OPEC）和以俄罗斯为首的盟国昨天总算达成协议，将从5月开始合计每日减产近1000万桶原油。

OPEC秘书长巴尔金都（Mohammad Barkindo）称这份协议达成「历史性」减产规模。但分析师认为，这次减产幅度恐不足以确保油价长期反弹。

由于各国为防疫纷纷实施封锁措施，造成全球原油需求骤降，油价已持续数月下跌。亚洲市场早盘期油价格应声大涨，西德州中级原油（WTI）价格一度攀涨近8%，布伦特原油劲扬5%，但到了午盘两者涨幅都缩减。

金融服务公司AxiCorp首席市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「关于经济展望最重要的问题是，疫情是否降温及降温速度多快。各国政治人物需小心应对，以确保暂停经济活动不会对国家经济造成永久持续性伤害。」

由于日圆汇价走强，加上投资人对日本银行（BOJ）未宣布收购资产感到失望，东京股市今天收盘下挫2.3%。

首尔股市收挫1.9%，上海股市收跌0.5%，台北股市收低0.6%，孟买股市挫跌1.5%，新加坡、雅加达和吉隆坡股市也全数收黑。但曼谷和马尼拉股市收红。香港、雪梨和威灵顿股市则因假休市。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP