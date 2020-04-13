刚果共和国机场传枪响 法撤侨班机遭波及

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（法新社巴黎12日电） 法国航空表示，该公司一架为因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）的撤侨班机，据报在刚果共和国机场的停机坪遭到枪击受损。

法航和消息人士今天透露，事件发生在港口城市暨石油枢纽黑角（Pointe-Noire）的机场，事件发生时，机上没有任何机组员或乘客。

法航在声明中说：「法航证实，4月11日晚上，一架隶属本公司的空中巴士（Airbus）A330飞机，因黑角机场停机坪的一场事件而受损。」

声明中补充道，撤侨班机原定今天途经中非共和国首都班基（Bangui）返回法国首都巴黎，如今要延迟24小时，以安排替换飞机。

与事件有密切关联的消息人士告诉法新社，法航这架飞机是遭到枪击，但没有提供其他细节。

刚果共和国外交部长加科索（Jean-Claude Gackosso）在首都布拉萨市（Brazzaville），对这起「严重事件」向法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表达「深切的遗憾」。

加科索同时与法国驻刚果共和国大使巴哈托（Francois Barateau）通话，为这起事件表达歉意。

匿名消息来源表示，这起事件会发生，是因为地方安全部队的成员与上司意见不合。

那息来源说：「肇事者几杯黄汤下肚之后开枪，击中飞机的是把卡拉希尼柯夫突击步枪（Kalashnikov，即AK-47步枪）。」

© 2020 AFP