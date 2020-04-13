厄瓜多染疫死亡暴增 军警协助运走近800具遗体

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（法新社厄瓜多瓜亚基尔12日电） 厄瓜多政府表示，警方近期已在冠状病毒疫情最严重的瓜亚基尔市协助从民众家中移走近800具遗体。当地由于死亡人数暴增，救难单位、医院和殡仪馆难以处理过多遗体。

南美洲国家厄瓜多2月29日出现2019冠状病毒疾病（COVID-19）首例确诊后，至今已有7500人感染，其中逾70%出现在临太平洋的圭亚斯省（Guayas），省会港市瓜亚基尔（Guayaquil）累计多达4000例。

由于疫情迅速扩大，死亡人数激增，造成瓜亚基尔殡葬系统瘫痪。加上政府为了防疫，每日实施15小时宵禁，导致死亡鉴定和殡仪馆处理速度迟缓。当地民众纷纷在社群网站发布影片，片中可见街头弃置殡葬业者消化不了的遗体。

为解决困境，厄瓜多政府结合警方和军方组成特殊任务小组，协助处理遗体。小组领导人华提德（Jorge Wated）今天在推特发文表示，过去3周他们已从瓜亚基尔居民家中移走771具遗体，另从当地医院移走631具遗体。

华提德还说，其中600具遗体已由当局下葬。他并未指明这些死者的死亡原因。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP