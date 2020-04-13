新冠肺炎全球确诊破185万例 逾11万人病死

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（法新社巴黎13日电） 法新社汇整官方数据做出统计，截至台北时间13日晚间7时，全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例已增至11万4539例，确诊逾185万3300例。

疫情已扩散至193个国家及地区。全球累计确诊病例中，有至少39万5000人已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测重症病例。

美国是全球通报确诊数及病死人数最多的国家，境内有2万2109人不治，确诊达55万7590例。

义大利则是全球死亡病例数第2多的国家，境内累计1万9899人病亡，确诊达15万6363例。

疫情重灾国还包含西班牙（16万9496例确诊，1万7489死）、法国（13万2591例确诊，1万4393死）和英国（8万4270例确诊，1万612死）。

中国（不含港澳）境内目前通报3341死和8万2160例确诊，以及7万7663人治愈。中国通报新增2死亡病例和108例确诊。

依各大陆区分，欧洲累计确诊93万2340例，7万8152死；美国和加拿大累计确诊58万1883例，2万2857死；亚洲累计确诊14万154例，4989死；中东累计确诊10万1742例，4901死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊6万4924例，2778死；非洲累计确诊1万4440例，791死；大洋洲累计确诊7825例，71死。（译者：陈政一）

© 2020 AFP