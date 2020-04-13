油国达成历史性减产协议 川普推文表乐见

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（法新社维也纳12日综合外电报导）产油国今天达成历史性减产协议，以拉抬重挫的油价。油价受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情及俄罗斯和沙乌地间价格战的影响重挫。

石油输出国家组织与伙伴国（OPEC+）历经长达4天的马拉松式会谈，加上美国总统川普想阻止油价下跌的压力，OPEC+昨天终于达成协议，同意自5月每天减产970万桶原油。

OPEC秘书长巴尔金都（Mohammad Barkindo）称这项减产协议为「历史性」协议。「（这次减产）数量最大，期间最长，计画为期两年。」

美国总统川普乐见油国组织达成这项「对大家都有利」的协议，他推文表示，这项协议将保住美国能源业数十万人的饭碗。

川普表示，他还要「感谢并恭喜」俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与沙乌地阿拉伯实际统治者王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）。川普和两人先前进行三方通话。

克里姆林宫（Kremlin）发表声明说，蒲亭和川普都同意这项协议的「重要性」。

莱斯塔德能源公司（Rystad Energy）分析师尼斯文（Per Magnus Nysveen）说，12日的协议让市场「至少暂时喘口气」，因为4月全球石油消耗量预料每日减少2700万桶，5月则是每日减少2000万桶。

同家公司的分析师童浩根（ Bjornar Tonhaugen）表示，即使这项协议达成史上最大的一次性减产，但油价还会面临「新的下滑压力」。

童浩根说：「减产协议5月1日才生效，油市4月将出现庞大的库存。不过，这个月就会看到油井逐渐关闭和产量减少。」

© 2020 AFP