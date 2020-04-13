遭美方冻结在卢森堡资产 伊朗称取回16亿美元

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（法新社德黑兰12日电） 伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，卢森堡应美国要求长期冻结伊朗在卢森堡的资产，如今伊朗已赢得法律「胜利」，取回其中的16亿美元。

德黑兰和华盛顿是宿敌，美国总统川普2018年退出伊朗核子协议，重新对伊朗施加严厉制裁后，双方紧张关系急剧升高。

纽约法院2012年在另一宗争讼中，要求伊朗对911事件支付70亿美元的损害赔偿。法院主张，伊朗允许好战份子行经其领土，等于是在帮忙犯下911事件的「盖达组织」（Al-Qaeda）。

但伊朗否认指控，并拒绝付钱。

罗哈尼今天在电视转播的内阁会议表示，「我们的中央银行、我们的外交部最近在法律战赢得重大胜利」。

他说：「我们有16亿美元在卢森堡，美国人染指那些钱。」

他宣称，尝试数月后，「我们几天前成功了，让这笔钱脱离了美国掌控」。

新闻网站Paperjam报导，卢森堡最高法院2019年4月应美国要求审理冻结伊朗资产一事，迄今尚未公开宣判。

但罗哈尼今天却盛赞，伊朗已在与2019冠状病毒疾病搏斗的「艰困时期」，取得了胜利。

2019冠状病毒疾病至今在伊朗夺走4400条人命，确诊超过7万1600人，是中东疫情最惨重的国家。

© 2020 AFP