龙卷风袭击美国密西西比州 至少6死

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（法新社华盛顿12日电） 美国官员今天表示，南部密西西比州遭龙卷风侵袭，造成至少6人丧生。

美国媒体报导，龙卷风造成「灾难性」破坏。美国国家气象局（National Weather Service）发布了最高等级的龙卷风警报。

密西西比州紧急事故管理局（Mississippi Emergency Management Agency）初步通报至少6人死亡，包括沃尔索尔郡（Walthall）1人，劳伦斯郡（Lawrence） 2人，以及杰佛逊-戴维斯郡（Jefferson Davis County）3人。这3个郡都位于密州南部。

暴风雨预测中心（Storm Prediction Center）预测，「严重雷暴」将在密州、邻州阿拉巴马州与乔治亚州持续一整晚。「强烈龙卷风、破坏性强风，以及大型冰雹都有可能发生。」

密州州长李维兹（Tate Reeves ）呼吁民众提高警觉，采取防范措施，保护家人安全。

李维兹在推特发文提醒民众：「美国国家气象局刚发布重大罕见警报：特别危险情况（Particularly Dangerous Situation）龙卷风警报。」（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP