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（法新社香港14日电） 亚洲股市今天全数收涨，因为中国贸易数据优于预期，显示经济遭2019冠状病毒疾病疫情冲击后出现反弹。

中国宣称大致控制住境内的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，但付出的代价是实施严厉措施，停止多数经济活动，并封锁拥有上千万人口的疫情爆发中心武汉。

随着中国大多数城市复工，中国工业中心武汉也解除旅行禁令，今天公布的贸易数据优于市场预期。

中国海关总署公布的数据显示，3月出口年减6.6%、进口年减0.9%。降幅少于彭博访调的经济学家所预测的10%以上。

但经济研究谘询公司凯投宏观（Capital Economics）的资深中国经济学家伊凡斯普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）警告，中国出口业务「最糟糕的情况还在后头」，未来几个月可能出现更大的经济逆风，因为主要贸易伙伴还在对抗自己国家的疫情。

投资人现在要等待17日出炉的中国首季国内生产毛额（GDP）数据，经济学家预测将萎缩6.2%。

美国数家主要银行今天稍晚公布财报前，美股期指走高，带动东京股市劲扬3.13%，写下1个月高点。

上海股市上涨1.59%，休市4天的香港股市今天恢复交易收涨0.56%，首尔股市上扬1.72%，台北股市攀涨2.31%。

新加坡股市劲扬2.62%，吉隆坡股市上涨1.15%，雅加达股市扬升1.79%，曼谷股市上扬1.58%，雪梨股市上涨1.87%，威灵顿股市上扬1.96%。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP