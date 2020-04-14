牙买加短跑名将波特 上传社交距离哏图引热议

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（法新社华盛顿14日电） 牙买加退役短跑名将「闪电」波特（Usain Bolt）近日推文上传一张哏图，显示他在短跑比赛中遥遥领先对手，标题写着「社交距离」（social distancing），引发网友疯狂转传。

波特上传一张法新社摄影师拍摄的照片，显示他在2008年北京奥运100公尺短跑决赛时，将对手狠狠甩在后头，这则贴文在社交媒体掀起热议，吸引逾50万人按赞、9万人转推。

这张照片显示，波特在北京鸟巢体育馆冲过终点线，写下9.69秒的当时世界纪录，他在终点线第4跑道上往斜后一瞥，绝望的对手们离他足足两步之遥。

对此，一名推文用户发文评论说：「太狂了。」纽约时报记者克拉瑞（Christopher Clarey）则张贴另一张照片，显示波特独自一人跑在前头，标题写着「自我隔离」。

在2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行期间，波特持续鼓励牙买加民众自我隔离，并且上传影片显示他在家运动及与友人玩起足球杂耍动作。

另外，波特也帮助重大筹款活动「电视募款牙买加」（Telethon Jamaica）进行宣传。

© 2020 AFP